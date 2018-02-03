16:47 | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Пхенчхан-2018. Свежее

Ульяна Кайшева: "Приходим в адекватное состояние после перелета"

6

Биатлонистки сборной России Ульяна Кайшева и Татьяна Акимова опубликовали фотографии из олимпийской деревни в Пхенчхане. Они стали единственными представителями России в женском биатлоне, допущенными до участия в Играх-2018. Накануне они приступили к тренировкам в Корее.

"Приходим в адекватное состояние после перелета. Холодно", - написала Кайшева в Инстаграме.

"Погода минус 14. Всем привет из Кореи!" - написала Акимова.

 

PyeongChang Погода минус 14❄️❄️❄️ Всем привет из Кореи!

Публикация от Tanya Akimova (@tanyaakimova1) Фев 3, 2018 at 1:34 PST

6
Материалы сюжета: Олимпийский допуск России
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (6)
Войти, чтобы оставить комментарий

Да здравствуют О.И.-18 без рсфср

Т.е., во время "перелёта" ВЫ были НЕ В АДЕКВАТЕ ????? бухали, чо ли ВЕСЬ полёт???

19:33

tryam

Спортсменки??? Не путайте спорт с туризмом

18:41

максималист

Хорошо, что рядом не будет Каспера и Но-ри-цы-на...

18:12

максималист

Уля, пять лет отстаивал тебя перед всеми злыми языками со времен Пихлера. Не подведи!!!

18:11

slovogospoda

Кхмм..С каких пор минус 14 это холодно??? Хотя для Южной Кореи - возможно и дикий холод :)))

17:40