Ульяна Кайшева: "Приходим в адекватное состояние после перелета"

Биатлонистки сборной России Ульяна Кайшева и Татьяна Акимова опубликовали фотографии из олимпийской деревни в Пхенчхане. Они стали единственными представителями России в женском биатлоне, допущенными до участия в Играх-2018. Накануне они приступили к тренировкам в Корее.
"Приходим в адекватное состояние после перелета. Холодно", - написала Кайшева в Инстаграме.
"Погода минус 14. Всем привет из Кореи!" - написала Акимова.
Да здравствуют О.И.-18 без рсфср
Т.е., во время "перелёта" ВЫ были НЕ В АДЕКВАТЕ ????? бухали, чо ли ВЕСЬ полёт???
19:33
tryam
Спортсменки??? Не путайте спорт с туризмом
18:41
максималист
Хорошо, что рядом не будет Каспера и Но-ри-цы-на...
18:12
максималист
Уля, пять лет отстаивал тебя перед всеми злыми языками со времен Пихлера. Не подведи!!!
18:11
slovogospoda
Кхмм..С каких пор минус 14 это холодно??? Хотя для Южной Кореи - возможно и дикий холод :)))
17:40