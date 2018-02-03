Ульяна Кайшева: "Приходим в адекватное состояние после перелета"

Биатлонистки сборной России Ульяна Кайшева и Татьяна Акимова опубликовали фотографии из олимпийской деревни в Пхенчхане. Они стали единственными представителями России в женском биатлоне, допущенными до участия в Играх-2018. Накануне они приступили к тренировкам в Корее.

"Приходим в адекватное состояние после перелета. Холодно", - написала Кайшева в Инстаграме.

"Погода минус 14. Всем привет из Кореи!" - написала Акимова.