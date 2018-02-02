Уайлд – о решении МОК: "Одним приходится решать проблемы, а других МОК сразу признал чистыми и спокойно допустил"

Сноубордист Вик Уайлд поздравил российских спортсменов, которые были оправданы Спортивным арбитражным судом (CAS). При этом он выразил надежду на то, что вскоре скандалы вокруг допинга закончатся и атлеты смогут сосредоточиться на тренировках и соревнованиях.

– Этому решению нельзя не порадоваться, – приводит RT слова Уайлда. – Сложно сказать, смогут ли спортсмены теперь поехать на Олимпиаду. Видимо, нужно ждать ответа от Международного олимпийского комитета. Уверен, что у россиян еще есть надежда, нужно бороться за право выступить на соревнованиях. Тогда, надеюсь, все закончится хорошо. Я всего лишь спортсмен, не могу знать, как будет. Почему-то одним приходится решать проблемы, а других МОК сразу признал чистыми и спокойно допустил.

– Что можете передать спортсменам, которым пришлось в суде отстаивать свое честное имя?

– Хочу поздравить с тем, что им удалось добиться справедливости. Им было, конечно, гораздо труднее, чем мне, им пришлось пережить много неприятных минут. Мне бы очень хотелось, чтобы все скандалы наконец-то закончились, и спортсмены вновь только бы тренировались и соревновались.