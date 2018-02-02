Плющенко пожелал российским спортсменам "разорвать" своих соперников на Олимпиаде-2018

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко отметил, что для большинства спортсменов Олимпийские игры – мечта всей жизни, которую нельзя отбирать. Плющенко также пожелал российским спортсменам разорвать своих соперников на Играх-2018.

– В душе мы отстаиваем нашу страну, и, как бы там ни было – нейтральная история – все равно это российские спортсмены, – цитирует ТАСС Плющенко. – И вот было бы здорово, конечно, чтобы наши сейчас взяли и вот прямо разорвали их. Вот это было бы здорово.

Для большинства спортсменов Олимпийские игры – мечта всей жизни, которую нельзя отбирать. Нельзя отобрать у спортсмена мечту, он готовится, тренируется с четырех лет. И бывает у спортсмена возможность – и не у каждого – что он может выступить на Олимпиаде один раз.