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Плющенко пожелал российским спортсменам "разорвать" своих соперников на Олимпиаде-2018

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Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко отметил, что для большинства спортсменов Олимпийские игры – мечта всей жизни, которую нельзя отбирать. Плющенко также пожелал российским спортсменам разорвать своих соперников на Играх-2018.

– В душе мы отстаиваем нашу страну, и, как бы там ни было – нейтральная история – все равно это российские спортсмены, – цитирует ТАСС Плющенко. – И вот было бы здорово, конечно, чтобы наши сейчас взяли и вот прямо разорвали их. Вот это было бы здорово.

Для большинства спортсменов Олимпийские игры – мечта всей жизни, которую нельзя отбирать. Нельзя отобрать у спортсмена мечту, он готовится, тренируется с четырех лет. И бывает у спортсмена возможность – и не у каждого – что он может выступить на Олимпиаде один раз.

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http://tass.ru/sport/4926628

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Материалы сюжета: Олимпийский допуск России
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КОММЕНТАРИИ (2)
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Алексей Д.

И прекрасно выступил, став двукратным

22:07

Сельский житель

Он уже разорвал четыре года назад, лишив олимпиады чемпиона страны.

21:20