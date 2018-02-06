Капризов – о прилете на Олимпиаду: "Не ожидал такой встречи в аэропорту"

Нападающий сборной России и ЦСКА Кирилл Капризов после прилета олимпийской команды в Сеул заявил о том, что не ожидал такой встречи в Корее.

При этом форвард подчеркнул, что на Играх-2018 национальная команда будет бороться за победу. Напомним, что Олимпиада пройдет в Пхенчхане с 9 по 25 февраля.

– Поспали немного в пути. Все будет нормально, – начал Капризов. – Сейчас отойдем, подготовимся, тренировки начнутся.

– Как вам встреча в аэропорту?

– Очень здорово. Честно говоря, не ожидал такого.

– От вас ждут только золота.

– Будем бороться за него. Нам все желают побед.