10:45 | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018

Фетисов встретится с представителями олимпийского движения и ООН

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Двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы РФ экс-хоккеист Вячеслав Фетисов в середине ноября проведет встречу с представителями мирового олимпийского движения, Организации Объединенных Наций (ООН) с целью расширения диалога о сотрудничестве между российским спортом и мировым олимпийским движением, информирует "Р-Спорт".

В октябре Фетисов был назначен специальным представителем Госдумы РФ в международных межпарламентских и общественных организациях по вопросам развития спорта. После назначения Фетисов заявил, что хотел бы, в первую очередь, посетить Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА), штаб-квартира которого расположена в Монреале.

В новом статусе Фетисов в рамках рабочего визита 14 ноября выступит в Гарвардском университете с докладом о развитии спорта в России и взаимодействии с международным олимпийским движением в преддверии зимних Олимпийских игр 2018 года в Пхенчхане.

Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/olympic_games/20171107/1128358840.html

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КОММЕНТАРИИ (1)
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rusfed 2.0

Помнится, Мутко победил Фетисова в подковерной борьбе, и с тех пор спорт только деградировал

10:56