Фетисов встретится с представителями олимпийского движения и ООН

Двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы РФ экс-хоккеист Вячеслав Фетисов в середине ноября проведет встречу с представителями мирового олимпийского движения, Организации Объединенных Наций (ООН) с целью расширения диалога о сотрудничестве между российским спортом и мировым олимпийским движением, информирует "Р-Спорт".

В октябре Фетисов был назначен специальным представителем Госдумы РФ в международных межпарламентских и общественных организациях по вопросам развития спорта. После назначения Фетисов заявил, что хотел бы, в первую очередь, посетить Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА), штаб-квартира которого расположена в Монреале.

В новом статусе Фетисов в рамках рабочего визита 14 ноября выступит в Гарвардском университете с докладом о развитии спорта в России и взаимодействии с международным олимпийским движением в преддверии зимних Олимпийских игр 2018 года в Пхенчхане.