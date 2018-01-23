Александра Степанова - о решении МОК: "Мы не намерены сдаваться!"

Фигуристка Александра Степанова в своем Инстаграме высказалась о решении Международного олимпийского комитета не допускать ее партнера Ивана Букина до участия в Олимпиаде-2018. 23 января МОК без объяснения причины не отправил спортсмену приглашение на Игры.
– Спасибо всем, кто переживает за нас и поддерживает! Мы не намерены сдаваться! – написала Степанова.
pirat1974
Родченков точно не доживет до юбилея
02:18
spetrov
Нашим сил и уверенности. Можно небольшой вопрос для журналистов СЭ? Игорь Рабинер, вы, знаю, в свое время в Мельде выезжали вместе с нашими, и там разные ситуации могли случиться. Игорь, вы все так же уверены, что нашим надо ехать на Олимпиаду?
00:32