23:36 23 января | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018

Александра Степанова - о решении МОК: "Мы не намерены сдаваться!"

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Фигуристка Александра Степанова в своем Инстаграме высказалась о решении Международного олимпийского комитета не допускать ее партнера Ивана Букина до участия в Олимпиаде-2018. 23 января МОК без объяснения причины не отправил спортсмену приглашение на Игры.

– Спасибо всем, кто переживает за нас и поддерживает! Мы не намерены сдаваться! – написала Степанова.

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КОММЕНТАРИИ (3)
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pirat1974

Родченков точно не доживет до юбилея

02:18

spetrov

Нашим сил и уверенности. Можно небольшой вопрос для журналистов СЭ? Игорь Рабинер, вы, знаю, в свое время в Мельде выезжали вместе с нашими, и там разные ситуации могли случиться. Игорь, вы все так же уверены, что нашим надо ехать на Олимпиаду?

00:32