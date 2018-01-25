15 из 25 игроков сборной России представляют СКА

Пятнадцать игроков СКА вызваны в состав сборной России на Олимпийские игры-2018. Двое хоккеистов представляют магнитогорский "Металлург", восемь – ЦСКА. Напомним, что хоккейный турнир среди мужских команд на Играх в Пхенчхане пройдет с 14 по 25 февраля.

Полностью состав национальной команды, в которую вызваны 25 человек, выглядит следующим образом:

вратари Василий КОШЕЧКИН (Металлург Мг), Илья СОРОКИН (ЦСКА), Игорь ШЕСТЕРКИН (СКА),

защитники Вячеслав ВОЙНОВ, Владислав ГАВРИКОВ, Динар ХАФИЗУЛЛИН, Андрей ЗУБАРЕВ, Артем ЗУБ (все СКА), Богдан КИСЕЛЕВИЧ, Никита НЕСТЕРОВ, Алексей МАРЧЕНКО (все ЦСКА),

нападающие Илья КОВАЛЬЧУК, Павел ДАЦЮК, Сергей КАЛИНИН, Никита ГУСЕВ, Вадим ШИПАЧЕВ, Николай ПРОХОРКИН, Сергей ШИРОКОВ, Илья КАБЛУКОВ, Александр БАРАБАНОВ (все СКА), Кирилл КАПРИЗОВ, Иван ТЕЛЕГИН, Сергей АНДРОНОВ, Михаил ГРИГОРЕНКО (все – ЦСКА), Сергей МОЗЯКИН (Металлург Мг).

Запасные на случай травм кого-то из основной заявки: защитники Егор ЯКОВЛЕВ (СКА) и Никита ТРЯМКИН (Автомобилист), нападающий Владимир ТКАЧЕВ (Ак Барс). Правила Олимпиады разрешают замены после дедлайна, который заканчивается сегодня, в случае повреждений.

Сборная России по хоккею назвала состав на Олимпиаду-2018