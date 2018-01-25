15 из 25 игроков сборной России представляют СКА

Пятнадцать игроков СКА вызваны в состав сборной России на Олимпийские игры-2018. Двое хоккеистов представляют магнитогорский "Металлург", восемь – ЦСКА. Напомним, что хоккейный турнир среди мужских команд на Играх в Пхенчхане пройдет с 14 по 25 февраля.
Полностью состав национальной команды, в которую вызваны 25 человек, выглядит следующим образом:
вратари Василий КОШЕЧКИН (Металлург Мг), Илья СОРОКИН (ЦСКА), Игорь ШЕСТЕРКИН (СКА),
защитники Вячеслав ВОЙНОВ, Владислав ГАВРИКОВ, Динар ХАФИЗУЛЛИН, Андрей ЗУБАРЕВ, Артем ЗУБ (все СКА), Богдан КИСЕЛЕВИЧ, Никита НЕСТЕРОВ, Алексей МАРЧЕНКО (все ЦСКА),
нападающие Илья КОВАЛЬЧУК, Павел ДАЦЮК, Сергей КАЛИНИН, Никита ГУСЕВ, Вадим ШИПАЧЕВ, Николай ПРОХОРКИН, Сергей ШИРОКОВ, Илья КАБЛУКОВ, Александр БАРАБАНОВ (все СКА), Кирилл КАПРИЗОВ, Иван ТЕЛЕГИН, Сергей АНДРОНОВ, Михаил ГРИГОРЕНКО (все – ЦСКА), Сергей МОЗЯКИН (Металлург Мг).
Запасные на случай травм кого-то из основной заявки: защитники Егор ЯКОВЛЕВ (СКА) и Никита ТРЯМКИН (Автомобилист), нападающий Владимир ТКАЧЕВ (Ак Барс). Правила Олимпиады разрешают замены после дедлайна, который заканчивается сегодня, в случае повреждений.
Опрос
- Ак Барс
- Илья Ковальчук
- Металлург Мг (хоккей)
- Автомобилист Екатеринбург
- СКА СПб
- ЦСКА (хоккей)
- Сборная России (Хоккей)
- Василий Кошечкин
- Павел Дацюк
- Илья Каблуков
- Сергей Мозякин
- Сергей Андронов
- Алексей Марченко
- Сергей Калинин
- Никита Гусев
- Вадим Шипачев
- Динар Хафизуллин
- Сергей Широков
- Михаил Григоренко
- Никита Нестеров
- Андрей Зубарев
- Вячеслав Войнов
- Иван Телегин
- Егор Яковлев (СКА)
- Николай Прохоркин
- Игорь Шестеркин
- Владимир Ткачев (Ак Барс)
- Богдан Киселевич
- Никита Трямкин
- Илья Сорокин
- Кирилл Капризов
- Артем Зуб
- Владислав Гавриков
spetrov
Ламакин Т, я лично согласен по каждому пункту.
21:30
Ламакин Т
В других клубах , наверняка есть игроки не слабее армейских, но лучше и продуктивнее с теми кого знаешь и с кем есть общий язык, чем брать такого же по уровню, но незнакомого парня, к которому еще надо найти подход, чтобы он на льду выдал максимум. Знарку не впервой брать на себя ответственность за результат, знает, что делает.
18:31
spetrov
По большому счету удивительного мало. Клуб уверенно лидирует, сыгранные звенья.
13:59
suargon
Для меня олимпиада закончилась, когда объявили что нхл цы не приедут,а на этот второсортный хлам нет желания смотреть.
13:28
эстонский армеец
Питерская "команда" взвалила на себя тяжёлую ношу - или слава - или позор (если не золото) от самого верха до низа!
13:24