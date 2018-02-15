Знарок убрал Шипачева из спецбригад большинства?

Сборная России под руководством Олега Знарка проводит тренировку после поражения от Словакии (2:3) в первом матче на Олимпиаде-2018. Игроки работают в следующих сочетаниях:
- Гавриков - Мозякин, Гусев, Капризов, Дацюк (первая спецбригада большинства),
- Войнов - Ковальчук, Калинин, Широков, Григоренко (вторая спецбригада большинства),
- Нестеров, Зубарев, Зуб, Яковлев, Кисилевич, Марченко
- Каблуков, Шипачев, Прохоркин, Телегин, Андронов, Барабанов.
Следующий матч сборная России проведет против Словении. Матч состоится 16 февраля и начнется в 10.40 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.
Сборная России по хоккею начала тренировку. Она будет посвящена отработке игре в неравных составах #Olympics #хоккей pic.twitter.com/CstuvYhDWL– СЭ Хоккей (@hockey_se) 15 февраля 2018 г.
MAPKJIAP
29,44, 74, 87, 94 - пассажиры
12:12
MAPKJIAP
Это пздц, вторая бригада большинства, просто Агонь... Вот и Зачем сейчас Шипачев сборной, какая у него функция?
12:09