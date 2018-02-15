Знарок убрал Шипачева из спецбригад большинства?

Сборная России под руководством Олега Знарка проводит тренировку после поражения от Словакии (2:3) в первом матче на Олимпиаде-2018. Игроки работают в следующих сочетаниях:

- Гавриков - Мозякин, Гусев, Капризов, Дацюк (первая спецбригада большинства),

- Войнов - Ковальчук, Калинин, Широков, Григоренко (вторая спецбригада большинства),

- Нестеров, Зубарев, Зуб, Яковлев, Кисилевич, Марченко

- Каблуков, Шипачев, Прохоркин, Телегин, Андронов, Барабанов.

Следующий матч сборная России проведет против Словении. Матч состоится 16 февраля и начнется в 10.40 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.