11:58 | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Хоккей

Знарок убрал Шипачева из спецбригад большинства?

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Сборная России под руководством Олега Знарка проводит тренировку после поражения от Словакии (2:3) в первом матче на Олимпиаде-2018. Игроки работают в следующих сочетаниях:

- Гавриков - Мозякин, Гусев, Капризов, Дацюк (первая спецбригада большинства),
- Войнов - Ковальчук, Калинин, Широков, Григоренко (вторая спецбригада большинства),
- Нестеров, Зубарев, Зуб, Яковлев, Кисилевич, Марченко
- Каблуков, Шипачев, Прохоркин, Телегин, Андронов, Барабанов.

Следующий матч сборная России проведет против Словении. Матч состоится 16 февраля и начнется в 10.40 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.

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КОММЕНТАРИИ (2)
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MAPKJIAP

29,44, 74, 87, 94 - пассажиры

12:12

MAPKJIAP

Это пздц, вторая бригада большинства, просто Агонь... Вот и Зачем сейчас Шипачев сборной, какая у него функция?

12:09

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