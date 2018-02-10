Вячеслав Быков: "Не стал бы нагнетать давление на наших ребят на Олимпиаде"

Бывший тренер сборной России Вячеслав Быков считает, что допущенные до Олимпиады​ в Пхенчхане россияне находятся как под прицелом, все внимание общественности приковано к ним, поэтому им не нужно лишнее давление.

- Я бы вообще не стал нагнетать давление на наших ребят (по поводу побед), - цитирует "Р-Спорт" Быкова. - Это стресс. С одной стороны, можно сказать, что все происходящее – это дополнительная мотивация, за себя и за того парня. Но можно перегнуть палку, от перенапряжения можно совершить ошибку. Лишний пресс на ребят не нужен. Они и так все понимают, они и так под давлением. Вся мировая общественность поднялась и у всех на языке только слова "Россия" и "допинг". Все внимание сейчас приковано к ним, российские атлеты сейчас как под прицелом, в них тычут пальцем.

Если мы еще будем давить на наших ребят, они могут просто перегореть. Ребята, которые поехали, сейчас сражаются не только за себя, родину, но и за свой спорт. Надо быть очень внимательным к нашим ребятам, потому что эмоции могут дать им как поддержку и вдохновение, так и задавить, закрепостить.