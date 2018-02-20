17:30 20 февраля | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Хоккей

Все пары четвертьфиналистов хоккейного турнира Олимпиады. Россия сыграет с Норвегией

Сетка плей-офф хоккейного турнира Олимпиады. Фото "СЭ"
Сетка плей-офф хоккейного турнира Олимпиады. Фото "СЭ"
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Стал известен соперник сборной России по четвертьфиналу хоккейного турнира Олимпийских игр-2018. Им стала Норвегия, которая переиграла Словению (2:1 ОТ) в квалификационном раунде.

Встреча состоится в среду, 21 февраля, и начнется в 10.40 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

Расписание плей-офф хоккейного турнира Олимпиады-2018

Квалификационный раунд
20 февраля, вторник
6.10* США - Словакия - 5:1
10.40 Словения - Норвегия - 1:2 ОТ
15.10 Швейцария - Германия - 1:2 ОТ
15.10 Финляндия - Корея - 5:2

1/4 финала
21 февраля, среда
6.10 Чехия - США
10.40 РОССИЯ - Норвегия
15.10 Швеция - Германия
15.10 Канада - Финляндия

* время - московское

Расписание плей-офф хоккейного турнира Олимпиады

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КОММЕНТАРИИ (12)
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BigStar

Полуфинал с Чехией... Финал скорее всего со Швецией. Если Чехов вязких пройдём

21:30 20 февраля

tigana.1982

Чехи в полуфинале, шведы в финале - тяжело будет...

21:02 20 февраля

Сталин И В 1945

Не наша олимпиада-но хоккей надо брать! Иначе никак !

20:10 20 февраля

Drek

США в полуфинале, самый страшный соперник...

19:15 20 февраля

Глупый

Думаю так-либо проиграем в полуфинале,либо возьмём золото.Одно из 2))

18:38 20 февраля

Hero1

астматики не пройдут! Вкатать их в борта!

18:22 20 февраля

fifa_guru

Словакия-Словения-США-Норвегия... Мы точно в Пхенчхане а не в Сочи?

17:53 20 февраля

Igrok Igorek

А чего Шевченко молчит? Обделался со своими прогнозами, эксперт ниочемный...

17:29 20 февраля

Таки да

Норвегов-то пройдём наверное, а вот дальше за наших старичков становится страшно.

16:17 20 февраля

емен

посмотрим как чехи с сша сыграют.

15:40 20 февраля

емен

халява !

15:39 20 февраля

Назаренко

Чуется мне, что все это закончится полуфиналом...

13:36 20 февраля

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