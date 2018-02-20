Все пары четвертьфиналистов хоккейного турнира Олимпиады. Россия сыграет с Норвегией

Стал известен соперник сборной России по четвертьфиналу хоккейного турнира Олимпийских игр-2018. Им стала Норвегия, которая переиграла Словению (2:1 ОТ) в квалификационном раунде.
Встреча состоится в среду, 21 февраля, и начнется в 10.40 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.
Расписание плей-офф хоккейного турнира Олимпиады-2018
Квалификационный раунд
20 февраля, вторник
6.10* США - Словакия - 5:1
10.40 Словения - Норвегия - 1:2 ОТ
15.10 Швейцария - Германия - 1:2 ОТ
15.10 Финляндия - Корея - 5:2
1/4 финала
21 февраля, среда
6.10 Чехия - США
10.40 РОССИЯ - Норвегия
15.10 Швеция - Германия
15.10 Канада - Финляндия
* время - московское
BigStar
Полуфинал с Чехией... Финал скорее всего со Швецией. Если Чехов вязких пройдём
21:30 20 февраля
tigana.1982
Чехи в полуфинале, шведы в финале - тяжело будет...
21:02 20 февраля
Сталин И В 1945
Не наша олимпиада-но хоккей надо брать! Иначе никак !
20:10 20 февраля
Drek
США в полуфинале, самый страшный соперник...
19:15 20 февраля
Глупый
Думаю так-либо проиграем в полуфинале,либо возьмём золото.Одно из 2))
18:38 20 февраля
Hero1
астматики не пройдут! Вкатать их в борта!
18:22 20 февраля
fifa_guru
Словакия-Словения-США-Норвегия... Мы точно в Пхенчхане а не в Сочи?
17:53 20 февраля
Igrok Igorek
А чего Шевченко молчит? Обделался со своими прогнозами, эксперт ниочемный...
17:29 20 февраля
Таки да
Норвегов-то пройдём наверное, а вот дальше за наших старичков становится страшно.
16:17 20 февраля
емен
посмотрим как чехи с сша сыграют.
15:40 20 февраля
емен
халява !
15:39 20 февраля
Назаренко
Чуется мне, что все это закончится полуфиналом...
13:36 20 февраля