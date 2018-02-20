Все пары четвертьфиналистов хоккейного турнира Олимпиады. Россия сыграет с Норвегией

Стал известен соперник сборной России по четвертьфиналу хоккейного турнира Олимпийских игр-2018. Им стала Норвегия, которая переиграла Словению (2:1 ОТ) в квалификационном раунде.

Встреча состоится в среду, 21 февраля, и начнется в 10.40 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

Расписание плей-офф хоккейного турнира Олимпиады-2018

Квалификационный раунд

20 февраля, вторник

6.10* США - Словакия - 5:1

10.40 Словения - Норвегия - 1:2 ОТ

15.10 Швейцария - Германия - 1:2 ОТ

15.10 Финляндия - Корея - 5:2

1/4 финала

21 февраля, среда

6.10 Чехия - США

10.40 РОССИЯ - Норвегия

15.10 Швеция - Германия

15.10 Канада - Финляндия

* время - московское

Расписание плей-офф хоккейного турнира Олимпиады