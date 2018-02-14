Владимир Крикунов: "Я тоже проиграл стартовый матч Олимпиады словакам, но потом мы выбили канадцев"

Экс-тренер сборной России Владимир Крикунов отметил, что команда после двух заброшенных шайб в ворота Словакии (2:3) на Олимпиаде-2018 успокоилась. Также он вспомнил о поражении от словаков (3:5) в стартовом матче Игр в Турине.
- Словаки грамотно оборонялись, без суеты, а российские хоккеисты начали спешить, - приводит ТАСС слова Крикунова. - Им в психологическом плане было легче - терять нечего. Поэтому они играли спокойно, а наши игроки, я думаю, перенервничали. Ребята успокоились после того, как быстро повели в счете 2:0 и несобранно сыграли в обороне. Словаки удачно забросили первую шайбу, а когда они сравняли, то наши начали торопиться.
Я тоже проиграл стартовый матч словакам, но в результате мы выбили потом канадцев и вышли в полуфинал, так что никакой паники быть не должно. Я тогда ребятам сказал, что надо забыть эту игру и дальше работать как надо, и потом у нас все пошло нормально до полуфинала. Я уверен, что российская команда одержит победы в двух оставшихся матчах группового этапа.
Трансляция матча Словакия - Россия //
Расписание олимпийского хоккейного турнира - здесь
hrenobl68
В отличие от Баллоныча, Знарок не стал среди игроков искать виноватых.Все взял на себя. Уважуха.
23:21 14 февраля
Джон....Сильвер
ну да, обыграли канадцев ... в четвертьфинале. А вот подробней о полуфинале и матче за бронзу умолчал. А ведь там потом было два позорных сухача: 0:4 от финнов и 0:3 от чехов! Ну да, главное канадцев обыграть - остальное до лампочки! Мечта идиотов!
23:15 14 февраля