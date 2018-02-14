Владимир Крикунов: "Я тоже проиграл стартовый матч Олимпиады словакам, но потом мы выбили канадцев"

Экс-тренер сборной России Владимир Крикунов отметил, что команда после двух заброшенных шайб в ворота Словакии (2:3) на Олимпиаде-2018 успокоилась. Также он вспомнил о поражении от словаков (3:5) в стартовом матче Игр в Турине.

- Словаки грамотно оборонялись, без суеты, а российские хоккеисты начали спешить, - приводит ТАСС слова Крикунова. - Им в психологическом плане было легче - терять нечего. Поэтому они играли спокойно, а наши игроки, я думаю, перенервничали. Ребята успокоились после того, как быстро повели в счете 2:0 и несобранно сыграли в обороне. Словаки удачно забросили первую шайбу, а когда они сравняли, то наши начали торопиться.

Я тоже проиграл стартовый матч словакам, но в результате мы выбили потом канадцев и вышли в полуфинал, так что никакой паники быть не должно. Я тогда ребятам сказал, что надо забыть эту игру и дальше работать как надо, и потом у нас все пошло нормально до полуфинала. Я уверен, что российская команда одержит победы в двух оставшихся матчах группового этапа.

Трансляция матча Словакия - Россия //

Расписание олимпийского хоккейного турнира - здесь