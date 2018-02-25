Вадим Шипачев: "Сейчас у меня абсолютное счастье"

Нападающий сборной России Вадим Шипачев, попавший в запас по ходу Олимпиады, поделился своими эмоциями от победы в финале. Национальная команда обыграла Германию со счетом 4:3 ОТ.

- У вас абсолютное счастье сейчас?

- Пока да (смеется). Мы выиграли. Все - красавцы. Я тренировался вместе со всеми и всегда был готов выйти. Болел за команду, помогал чем мог. Все здорово!

- Можно сказать, что здесь была настоящая команда?

- Конечно. У нас была семья, благодаря этому мы и выиграли.

- Сильно расстроились от того, что после первого матча вас отправили в запас?

- Ребят, мы же выигрывали все матчи, в чем может быть проблема? Я вышел на матч со словаками и сыграл, наверное, не так, как надо было. (Игорь РАБИНЕР)