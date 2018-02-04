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Вадим Епанчинцев: "Спартак" стал для сборной России хорошим спарринг-партнером"


Главный тренер "Спартака" Вадим Епанчинцев отметил, что его подопечные на протяжении всего матча со сборной России (1:2 ОТ) придерживались плана на игру. По словам тренера, несмотря на поражение, он доволен действиями хоккеистов своей команды в отдельных моментах контрольной встречи.

– Думаю, это была хорошая игра, и у нашей сборной был хороший спарринг-партнер. Мы всю игру придерживались запланированной тактики, – цитирует официальный сайт "Спартака" Епанчинцева. – Считаю, это сработало – мы неплохо смотрелись в каких-то моментах. Хотелось бы пожелать нашей сборной и своему коллеге только победы.

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https://spartak.ru/news/press-konferentsiya-trenerov-v-nashem-serdce/

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