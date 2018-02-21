13:35 | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Хоккей

Тренер США: "Россия крута как 20 из 31 команд НХЛ"

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Главный тренер сборной США Тони Гранато прокомментировал уровень сборной России на олимпийском хоккейном турнире. По его словам, у россиян элитная команда.

- У русских элитная команда, - цитирует AP Гранато. - Они настолько круты, что смотрятся как 20 из 31 команд НХЛ. Вот как они хороши.

Напомним, что сегодня, 21 февраля, Россия разгромила Норвегию со счетом 6:1 в четвертьфинале хоккейного турнира Олимпийских игр-2018. В полуфинале россияне сыграют с ЧехиейВстреча состоится 23 февраля и начнется в 10.40 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

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КОММЕНТАРИИ (2)
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Электросталец

крута, как двадцать из 31 команды, т.е. на уровне 20 команды? Или 20 команд в навозе круть, а 11 суперкруть?

13:44

tagov

Склонение числительных такое склонение )))

13:40

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