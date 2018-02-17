Слуцкий приехал на Олимпиаду и посетил Дом спорта. Видео

Бывший главный тренер сборной России Леонид Слуцкий прилетел в Пхенчхан на Олимпийские игры. Специалист, последним местом работы которого был английский "Халл Сити", посетил Дом спорта. (Дмитрий СИМОНОВ)

Отметим, что Слуцкий облачен в олимпийку и бейсболку с надписью "Red Machine".

Сегодня, 17 февраля, российские хоккеисты сыграют с США. Начало игры - 15.10 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.