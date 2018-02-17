13:10 17 февраля | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Хоккей

Слуцкий приехал на Олимпиаду и посетил Дом спорта. Видео

Леонид СЛУЦКИЙ. Фото Дмитрий СИМОНОВ, "СЭ" Дмитрий СИМОНОВ (слева) и Леонид СЛУЦКИЙ. Фото Дмитрий СИМОНОВ, "СЭ"
Леонид СЛУЦКИЙ. Фото Дмитрий СИМОНОВ, "СЭ"
4

Бывший главный тренер сборной России Леонид Слуцкий прилетел в Пхенчхан на Олимпийские игры. Специалист, последним местом работы которого был английский "Халл Сити", посетил Дом спорта. (Дмитрий СИМОНОВ)

Отметим, что Слуцкий облачен в олимпийку и бейсболку с надписью "Red Machine".

Сегодня, 17 февраля, российские хоккеисты сыграют с США. Начало игры - 15.10 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.

4
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (4)
Войти, чтобы оставить комментарий

lsergey733

И Иванови Петров, и Сидоров и еще тысячи Россиян приехали на олимпиаду -- огласите ВСЕХ поименно, уж коли какого-то одного болельщика Слуцкого выделили. А журналюги?

16:55 17 февраля

ALEKS49

Это чей-то тренер. Или депутат ГД? Или мы уже на ЧМ? Что он может умного сказать, если даже в футболе мало что понимает.

16:39 17 февраля

Джин Игнатов

ПЕЛЬМЕНЯ - ищет куда бы пристроиться !

13:36 17 февраля

Kolchak

а этому лошаре что там понадобилось?

13:34 17 февраля

Олимпиада Live!
Олимпиада Live!