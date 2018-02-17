Слуцкий приехал на Олимпиаду и посетил Дом спорта. Видео

Бывший главный тренер сборной России Леонид Слуцкий прилетел в Пхенчхан на Олимпийские игры. Специалист, последним местом работы которого был английский "Халл Сити", посетил Дом спорта. (Дмитрий СИМОНОВ)
Отметим, что Слуцкий облачен в олимпийку и бейсболку с надписью "Red Machine".
Сегодня, 17 февраля, российские хоккеисты сыграют с США. Начало игры - 15.10 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.
lsergey733
И Иванови Петров, и Сидоров и еще тысячи Россиян приехали на олимпиаду -- огласите ВСЕХ поименно, уж коли какого-то одного болельщика Слуцкого выделили. А журналюги?
16:55 17 февраля
ALEKS49
Это чей-то тренер. Или депутат ГД? Или мы уже на ЧМ? Что он может умного сказать, если даже в футболе мало что понимает.
16:39 17 февраля
Джин Игнатов
ПЕЛЬМЕНЯ - ищет куда бы пристроиться !
13:36 17 февраля
Kolchak
а этому лошаре что там понадобилось?
13:34 17 февраля