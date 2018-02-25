10:20 | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Хоккей

Российским хоккеистам вручили золотые медали Олимпиады

Торжественная церемония вручения олимпийских медалей по итогам соревнований по хоккею состоялась после финала между Россией и Германией (4:3 ОТ). Российским хоккеистам золотые медали вручил Президент Международной федерации хоккея Рене Фазель.

Сборная России обыграла Германию в финале Олимпийских игр-2018 в Пхенчхане со счетом 4:3 ОТ. В составе команды Олега Знарка шайбы забросили Вячеслав Войнов и Никита Гусев, который оформил дубль. У немцев отличились Феликс ШютцДоминик Кахун и Йонас Мюллер. В овертайме победную шайбу забросил Кирилл Капризов.

Трансляция матча Россия - Германия

 

 

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