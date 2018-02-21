Россия – Чехия начнут полуфинал Олимпиады в 10.40

Стало известно время проведения полуфинальных матчей на Олимпийских играх-2018. Сборная России сыграет с командой Чехии в 10.40 по московскому времени, Канада встретится с Германией в 15.40.
Напомним, что на стадии 1/4 турнира россияне победили Норвегию (6:1), чехи были сильнее США (3:2 Б), канадцы обыграли Финляндию (1:0), а Германия выбила из розыгрыша шведов (4:3 ОТ).
zoostation
время нормальное, как раз после женского фк посмотрим хоккей.
19:13 21 февраля
ярус73
Бабьё хр...н даст хоккей посмотреть со своими поздравлениями.
18:36 21 февраля
ярус73
23.2018 от рождества христова
18:31 21 февраля
slovogospoda
День то какой??? Месяц я вроде предполагаю...
18:13 21 февраля