Россия – Чехия начнут полуфинал Олимпиады в 10.40

Стало известно время проведения полуфинальных матчей на Олимпийских играх-2018. Сборная России сыграет с командой Чехии в 10.40 по московскому времени, Канада встретится с Германией в 15.40.

Напомним, что на стадии 1/4 турнира россияне победили Норвегию (6:1), чехи были сильнее США (3:2 Б), канадцы обыграли Финляндию (1:0), а Германия выбила из розыгрыша шведов (4:3 ОТ).

"СЭ" проведет трансляцию матча Россия – Чехия