17:58 21 февраля | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Хоккей

Россия – Чехия начнут полуфинал Олимпиады в 10.40

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Стало известно время проведения полуфинальных матчей на Олимпийских играх-2018. Сборная России сыграет с командой Чехии в 10.40 по московскому времени, Канада встретится с Германией в 15.40.

Напомним, что на стадии 1/4 турнира россияне победили Норвегию (6:1), чехи были сильнее США (3:2 Б), канадцы обыграли Финляндию (1:0), а Германия выбила из розыгрыша шведов (4:3 ОТ).

"СЭ" проведет трансляцию матча Россия – Чехия

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (4)
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zoostation

время нормальное, как раз после женского фк посмотрим хоккей.

19:13 21 февраля

ярус73

Бабьё хр...н даст хоккей посмотреть со своими поздравлениями.

18:36 21 февраля

ярус73

23.2018 от рождества христова

18:31 21 февраля

slovogospoda

День то какой??? Месяц я вроде предполагаю...

18:13 21 февраля

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