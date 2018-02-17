11:05 | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Хоккей

Райан Донато: "Мечтал однажды сыграть против Ковальчука и Дацюка"

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Лучший бомбардир хоккейной сборной США на Олимпиаде в Пхенчхане Райан Донато признался, что для него было мечтой сыграть против звезд сборной России. Американцы и россияне встретятся в заключительном матче группового турнира.

– Могу сказать, что я мечтал сыграть однажды против Ковальчука и Дацюка, – цитирует АР 21-летнего хоккеиста. – Это длинный турнир, и каждая маленькая смена, каждый маленький нюанс очень важны. Мы будем сосредоточенными, отбросим волнение. Нам нужно думать только о своей собственной игре. Надеюсь, все сложится в нашу пользу.

Трансляция матча Россия – США // Расписание олимпийского хоккейного турнира – здесь

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Lars Berger

Сегодня сыграешь. 5-2 в пользу России.

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