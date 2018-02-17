Райан Донато: "Мечтал однажды сыграть против Ковальчука и Дацюка"

Лучший бомбардир хоккейной сборной США на Олимпиаде в Пхенчхане Райан Донато признался, что для него было мечтой сыграть против звезд сборной России. Американцы и россияне встретятся в заключительном матче группового турнира.

– Могу сказать, что я мечтал сыграть однажды против Ковальчука и Дацюка, – цитирует АР 21-летнего хоккеиста. – Это длинный турнир, и каждая маленькая смена, каждый маленький нюанс очень важны. Мы будем сосредоточенными, отбросим волнение. Нам нужно думать только о своей собственной игре. Надеюсь, все сложится в нашу пользу.

Трансляция матча Россия – США // Расписание олимпийского хоккейного турнира – здесь