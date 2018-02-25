Олимпиада. Финал Россия - Германия. Запись игры

Сборная России по хоккею победила Германию в финале Олимпийских игр-2018 в Пхенчхане со счетом 4:3 ОТ.

В составе команды Олега Знарка шайбы забросили Вячеслав Войнов и Никита Гусев (который оформил дубль). У Германии отличились Феликс Шютц, Доминик Кахун и Йонас Мюллер. В овертайме победную шайбу забросил 20-летний Кирилл Капризов.

Это первая победа в истории российского хоккея на Играх после успеха Объединенной команды в 1992 году.

Форвард Илья Ковальчук признан самым ценным хоккеистом на Олимпиаде. Василий Кошечкин, Вячеслав Войнов, Илья Ковальчук и Павел Дацюк - в символической сборной Олимпиады в Пхенчхане. Дацюк - седьмой россиянин, вошедший в "Тройной золотой клуб" (для победителей Олимпиады, чемпионата мира и Кубка Стэнли). Хоккеисты и зрители спели гимн России на награждениии - при том что в честь Олимпийских атлетов из России играл олимпийскиий гимн (сегодня МОК не снял временное отстранение ОКР, поэтому и на церемонии закрытия спортсмены пройдут под олимпийским флагом)

Полная запись финального матча Олимпиады-2018 Россия - Германия доступна по ссылке ниже.

Трансляция матча Россия - Германия //

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