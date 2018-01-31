Оленин, Гофман и Ержабек будут работать на матчах Олимпиады

Международная федерация хоккея на своем официальном сайте опубликовала окончательный список арбитров на Олимпийские игры-2018. Отметим, что КХЛ представят три главных арбитра – Константин Оленин, Роман Гофман и чех Антонин Ержабек, а также два лайнсмена – Глеб Лазарев и Александр Отмахов.

Полностью список арбитров выглядит следующим образом: Роман Гофман (Россия), Оливье Гуэн (Канада), Ян Грибик (Чехия), Бретт Айверсон (Канада), Антон Ержабек (Чехия), Йозеф Кубуш (Словакия), Марк Лемелин (Австрия), Тимоти Майер (США), Линус Элунд (Швеция), Константин Оленин (Россия), Алекси Рантала, Ансси Салонен (оба – Финляндия), Даниэль Штрикер, Тобиас Верли (оба – Швейцария).