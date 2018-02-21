Олег Знарок: "Несколько дней отдыха нас намного расслабили"

Главный тренер сборной России Олег Знарок подвел итоги матча с Норвегией (6:1) в четвертьфинале олимпийского хоккейного турнира.
– Насколько все получилось так, как вы хотели?
– Несколько дней отдыха нас намного расслабили.
– 19-2 по броскам после первого периода. Вам не показалось, что Норвегия несвежая вышла после вчерашнего матча?
– Нет.
– Была осознанная ставка на первый период?
– Конечно, мы к этому готовились. Немного не получилось только по тактике.
– Забивают все, кроме Дацюка. Почему?
– Меня это совершенно не беспокоит.
– А его?
– Это вы меня спрашиваете?
Олег Знарок: "Почему не выгляжу довольным? А я что, в финале играю? //
Трансляция матча Россия - Норвегия //
Сетка плей-офф олимпийского хоккейного турнира – здесь
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Что он их по кабакам вылавливал в ночь перед матчем?
18:26 21 февраля