Олег Знарок: "Несколько дней отдыха нас намного расслабили"

Главный тренер сборной России Олег Знарок подвел итоги матча с Норвегией (6:1) в четвертьфинале олимпийского хоккейного турнира.

– Насколько все получилось так, как вы хотели?

– Несколько дней отдыха нас намного расслабили.

– 19-2 по броскам после первого периода. Вам не показалось, что Норвегия несвежая вышла после вчерашнего матча?

– Нет.

– Была осознанная ставка на первый период?

– Конечно, мы к этому готовились. Немного не получилось только по тактике.

– Забивают все, кроме Дацюка. Почему?

– Меня это совершенно не беспокоит.

– А его?

– Это вы меня спрашиваете?

Олег Знарок: "Почему не выгляжу довольным? А я что, в финале играю? //

Трансляция матча Россия - Норвегия //

​Сетка плей-офф олимпийского хоккейного турнира – здесь