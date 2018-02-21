14:02 21 февраля | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Хоккей

Олег Знарок: "Несколько дней отдыха нас намного расслабили"

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Главный тренер сборной России Олег Знарок подвел итоги матча с Норвегией (6:1) в четвертьфинале олимпийского хоккейного турнира.

– Насколько все получилось так, как вы хотели?

– Несколько дней отдыха нас намного расслабили.

– 19-2 по броскам после первого периода. Вам не показалось, что Норвегия несвежая вышла после вчерашнего матча?

– Нет.

– Была осознанная ставка на первый период?

– Конечно, мы к этому готовились. Немного не получилось только по тактике.

– Забивают все, кроме Дацюка. Почему?

– Меня это совершенно не беспокоит.

– А его?

– Это вы меня спрашиваете?

Олег Знарок: "Почему не выгляжу довольным? А я что, в финале играю? //
Трансляция матча Россия - Норвегия //
Сетка плей-офф олимпийского хоккейного турнира – здесь

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Есть мнение...

Что он их по кабакам вылавливал в ночь перед матчем?

18:26 21 февраля

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