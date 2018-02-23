Крис Ли: "Канада будет рада бронзовым медалям Олимпиады-2018"

Защитник сборной Канады Крис Ли после полуфинала хоккейного турнира Олимпийских игр-2018 против Германии (3:4) отметил, что его команде не всегда везло с реализацией своих моментов. Спортсмен также добавил, что канадцы будут рады бронзовой медали.

- Мы пытались отыграться, делали все возможное, чтобы выровнять игру, но им удавалось блокировать наши броски, сдерживать наше давление, - цитирует ТАСС Ли. - Мы слишком часто удалялись, особенно во втором периоде, а соперник наказывал нас за это. В некоторых моментах нам везло, они могли нас дожать, но удача в некоторых моментах была и на нашей стороне. В то же время нам не всегда везло с реализацией своих моментов.

Чувствую себя уставшим. Игра получилось динамичной, особенно в третьем периоде. Мы приехали сюда, чтобы выиграть медаль, у нас все еще есть шанс это сделать. Будем рады, если это случится.

Напомним, что матч за бронзу Олимпиады-2018 Чехия - Канада состоится 24 февраля. Начало - в 15.10 по московскому времени.