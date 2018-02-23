Крис Ли: "Канада будет рада бронзовым медалям Олимпиады-2018"

Защитник сборной Канады Крис Ли после полуфинала хоккейного турнира Олимпийских игр-2018 против Германии (3:4) отметил, что его команде не всегда везло с реализацией своих моментов. Спортсмен также добавил, что канадцы будут рады бронзовой медали.
- Мы пытались отыграться, делали все возможное, чтобы выровнять игру, но им удавалось блокировать наши броски, сдерживать наше давление, - цитирует ТАСС Ли. - Мы слишком часто удалялись, особенно во втором периоде, а соперник наказывал нас за это. В некоторых моментах нам везло, они могли нас дожать, но удача в некоторых моментах была и на нашей стороне. В то же время нам не всегда везло с реализацией своих моментов.
Чувствую себя уставшим. Игра получилось динамичной, особенно в третьем периоде. Мы приехали сюда, чтобы выиграть медаль, у нас все еще есть шанс это сделать. Будем рады, если это случится.
Напомним, что матч за бронзу Олимпиады-2018 Чехия - Канада состоится 24 февраля. Начало - в 15.10 по московскому времени.
Блужин и Ратничкин круче всех!
Platinum1991, ИЛАВАЗ ОЛАБЕ, КИНЕРФОЗИШ!!!
20:48 23 февраля
xStream
Ну блин, ну что же ты "канадский образ"-то рушишь((. Всегда уважал канадцев за бескомпромиссность, а тут....
20:04 23 февраля
HarryAngel
На Кубке Мира никто не орал, что он гавно, ведь там тоже в финал вышла сборная европейская солянка и задала трепа канакам - немцы, словене, чехи, норвеги. А здесь вполне себе опытные профи, поигравшие по обе стороны океана продули одной немецкой лиге. И не знают как оправдаться
19:53 23 февраля
Platinum1991
Остались канадцы с носом и без золота!!! УРА! Это победа Олимпиады и российского хоккея! Российские хоккеисты сражались в каждом матче за золото, а канадцы рассчитывали на АВОСЬ! Пусть теперь чехи укажут канадцам их место и оставят канадцев без медали! Грандиозный ПРОВАЛ канадцев это ГРАНДИОЗНЫЙ успех олимпиады! УРА! Желаем нашим хоккеистам в финале взять ЗОЛОТО! А на меньшее мы не согласны! Золото и только ЗОЛОТО! РОССИЯ - ГЕРМАНИЯ: КТО ВЫИГРАЕТ ХОККЕЙНЫЙ ФИНАЛ ОЛИМПИАДЫ? Победит Россия! ПОЧЕМУ ВЫХОД ГЕРМАНИИ В ФИНАЛ - ЭТО не ПРОВАЛ ОЛИМПИАДЫ, а провал канадцев!!! Канадцы всё делали для этого и получили ПРОВАЛ по ЗАСЛУГАМ!!! Поздравляем канадцев с этим ГРАНДИОЗНЫМ и СОКРУШИТЕЛЬНЫМ провалом!
19:44 23 февраля
Эугенио
М-дааа
19:34 23 февраля