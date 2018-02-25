Кирилл Капризов: "Особенно счастлив за Дацюка и Ковальчука"

Нападающий сборной России Кирилл Капризов, автор победной шайбы в финале Олимпийских игр, признался, что особенно рад за партнеров по команде: Павла Дацюка и Илью Ковальчука. Встреча со сборной Германии завершилась победой россиян в овертайме со счетом 4:3.
– У Дацюка за эти Игры научился многому, – отметил Капризов. – Смотрел, как он играет по всей площадки и брал пример. Я счастлив, что он и Илья Ковальчук выиграли золотые медали Олимпиады. Конечно, выиграла их вся команда, но за них рад в особенности, потому что это уже для них пятая Олимпиада была. (Игорь РАБИНЕР)
ярус73
dEADj Особенно стыдно, что пивоварам чуть не слили. ПОЗОРИЩЕ.)))))) Слышь умник, ты вообще хоккей на ОИ смотрел?А знаешь что эти пивовары шведов и канадцев вынесли.Мы играли с лучшей командой этих ОИ.Позорище это ты со своим комменентарием.
16:37
Тень Мастера
Кирил радуйся что чемпион. А то Стрельцов тоже был молодой.
13:11
Уоррент
Супер финал - спасибо дойчам! Давно так не балдел от хоккея )))
12:29
Besedin Dmitry
Игра забудется,счет останется! Мы - чемпионы!!! УРАААААА!!!!
12:18
dEADj
Особенно стыдно, что пивоварам чуть не слили. ПОЗОРИЩЕ.
12:17