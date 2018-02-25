Кирилл Капризов: "Особенно счастлив за Дацюка и Ковальчука"

Нападающий сборной России Кирилл Капризов, автор победной шайбы в финале Олимпийских игр, признался, что особенно рад за партнеров по команде: Павла Дацюка и Илью Ковальчука. Встреча со сборной Германии завершилась победой россиян в овертайме со счетом 4:3.

– У Дацюка за эти Игры научился многому, – отметил Капризов. – Смотрел, как он играет по всей площадки и брал пример. Я счастлив, что он и Илья Ковальчук выиграли золотые медали Олимпиады. Конечно, выиграла их вся команда, но за них рад в особенности, потому что это уже для них пятая Олимпиада была. (Игорь РАБИНЕР)

Трансляция матча Россия - Германия