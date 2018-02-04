Каблуков из СКА вывел "Спартак" вперед в матче с Россией

Нападающий Илья Каблуков вывел "Спартак" вперед в товарищеском матче против сборной России. Счет после первого периода 1:0.
Напомним, что Каблуков является игроком СКА и сборной России, которой предстоит выступить на Олимпиаде в Пхенчхане. В 2009-2010 годах он выступал за "Спартак".
В этой встрече за красно-белых также играют нападающий Максим Шалунов (ЦСКА), а также защитники петербургского клуба Артем Зуб и Егор Рыков.
Трансляция матча Россия - "Спартак"
Интересно получается. Илья Каблуков – нападающий сборной России, но забил в составе ХК "Спартак". 🤔 Сейчас перерыв, и есть время, чтобы переварить эту информацию и посмотреть статистику первого периода: pic.twitter.com/5IZIsaOCJd– Хоккей России (@russiahockey) 4 февраля 2018 г.
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