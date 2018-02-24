Харийс Витолиньш: "Не знаю, почему вас трясет перед финалом Олимпиады"

Тренер сборной России по хоккею Харийс Витолиньш отметил, что не испытывает дополнительного волнения перед финалом Олимпиады с Германией. Он подчеркнул, что выход немцев в финал не должен слишком удивлять, передает из Пхенчхана спецкор "СЭ" Игорь РАБИНЕР.
– Выход в финал немцев – случайность или закономерность?
– Сейчас такая Олимпиада, где все команды более-менее ровные. Все варимся в одной каше, потому если чуть-чуть недооценил, чуть-чуть не так сыграл, и сразу это наказывается. Поэтому турнир очень интересен, есть сюрпризы.
– Когда думаем, что олимпийский финал впереди, нас трясет, а вас?
– (улыбается) Не знаю, почему вас трясет. Мы готовимся... В преддверии игры, может быть, такое и будет, а сейчас грузить ребят не стоит.
– Какой хоккейный финал Олимпиады остался у вас в памяти?
– Помню поражение в Лейк-Плэсиде, когда СССР проиграл США. Всей школой смотрели. А больше... Давайте после игры об этом поговорим, в воспоминаниях жить нельзя.
– Пойдете на церемонию закрытия Игр?
– Пока думаем о матче, а дальше – как скажет начальство.
Хоккейный финал Олимпиады пройдет завтра, 25 февраля, и начнется в 7.10 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию матча.
Дитмар
Вот оно, шапкозакидательство.
13:16