Харийс Витолиньш: "Не знаю, почему вас трясет перед финалом Олимпиады"

Тренер сборной России по хоккею Харийс Витолиньш отметил, что не испытывает дополнительного волнения перед финалом Олимпиады с Германией. Он подчеркнул, что выход немцев в финал не должен слишком удивлять, передает из Пхенчхана спецкор "СЭ" Игорь РАБИНЕР.

– Выход в финал немцев – случайность или закономерность?

– Сейчас такая Олимпиада, где все команды более-менее ровные. Все варимся в одной каше, потому если чуть-чуть недооценил, чуть-чуть не так сыграл, и сразу это наказывается. Поэтому турнир очень интересен, есть сюрпризы.

– Когда думаем, что олимпийский финал впереди, нас трясет, а вас?

– (улыбается) Не знаю, почему вас трясет. Мы готовимся... В преддверии игры, может быть, такое и будет, а сейчас грузить ребят не стоит.

– Какой хоккейный финал Олимпиады остался у вас в памяти?

– Помню поражение в Лейк-Плэсиде, когда СССР проиграл США. Всей школой смотрели. А больше... Давайте после игры об этом поговорим, в воспоминаниях жить нельзя.

– Пойдете на церемонию закрытия Игр?

– Пока думаем о матче, а дальше – как скажет начальство.

Хоккейный финал Олимпиады пройдет завтра, 25 февраля, и начнется в 7.10 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию матча.

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