Геннадий Величкин: "Мозякину хватит сил сыграть и на Олимпиаде, и в оставшейся части сезона КХЛ"

Вице-президент магнитогорского "Металлурга" Геннадий Величкин выразил уверенность в том, что нападающему Сергею Мозякину хватит сил, чтобы выступить на Олимпийских играх-2018 в случае попадания в состав сборной России, и в оставшейся части сезона КХЛ.

36-летний форвард вошел в состав национальной команды на предстоящий Кубок "Карьяла". На турнире россияне сыграют с Финляндией (9 ноября), Швейцарией (11 ноября) и Чехией (12 ноября).

– Сил у него сыграть на Олимпиаде, если он туда попадет, и провести затем оставшуюся часть сезона хватит, – приводит ТАСС слова Величкина. – Сергей – это не просто хоккеист, это бренд, и в его профессионализме никто не сомневается. Думаю, сейчас задача у Сережи – попасть на Олимпийские игры, и он все для этого сделает. Тут наши интересы совпадают.

Кошечкин и Самсонов? У них абсолютно равные шансы, чтобы попасть в Пхенчхан. У Васи больше опыта, у Самсонова – выше уровень притязания, хватает таланта и способностей сыграть достойно.

Календарь Евротура – здесь//

Капризов и Мозякин вызваны в сборную России на Кубок "Карьяла"