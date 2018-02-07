Форма женской сборной России. Фото

Пресс-служба сборной России по хоккею опубликовала фотографии игроков и тренеров женской команды. Российские хоккеистки уже оделись в форму, полностью соответствующую инструкциям МОК.
Напомним, в декабре 2017 года исполком МОК принял решение о временном приостановлении членства в своем составе ОКР и возможности допуска на соревнования в Корее только "чистых" российских спортсменов под олимпийским флагом и в статусе OAR (олимпийский спортсмен из России).
Женская сборная России продолжает подготовку к ОИ, а мы делимся с вами фотосвидетельствами! Кстати, вы наверное успели заметить, что команда уже экипирована в форму, полностью соответствующую инструкциям МОК. pic.twitter.com/OE18DFM5Pg– Хоккей России (@russiahockey) 7 февраля 2018 г.
Kdemon
Серые мыши......
23:13