Форма женской сборной России. Фото

Пресс-служба сборной России по хоккею опубликовала фотографии игроков и тренеров женской команды. Российские хоккеистки уже оделись в форму, полностью соответствующую инструкциям МОК​.

Напомним, в декабре 2017 года исполком МОК принял решение о временном приостановлении членства в своем составе ОКР и возможности допуска на соревнования в Корее только "чистых" российских спортсменов под олимпийским флагом и в статусе OAR (олимпийский спортсмен из России).