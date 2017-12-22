11:26 22 декабря | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Хоккей

ФХР отправила макет формы олимпийской сборной России на согласование в МОК

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Федерация хоккея России (ФХР) отправила в Международный олимпийский комитет (МОК) вариант формы, в которой российские хоккеисты должны выступить на Олимпиаде в Пхенчхане. 

Форма уже разработана и была отправлена в МОК на согласование. Когда она будет согласована, мы об этом объявим, - цитирует ТАСС вице-президента ФХР Романа Ротенберга.

Напомним, МОК отстранил сборную России от выступления на Олимпийских играх 2018 года из-за нарушения антидопинговых правил. При этом чистые спортсмены получат допуск к Играм, список этих атлетов позднее будет сформирован МОК. Они будут выступать под олимпийским флагом, на их форме не должно быть российской символики.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/4834432

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КОММЕНТАРИИ (1)
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rotkiv04

назад пришлют радужную, самая подходящая для этих под флагом капитуляции

14:53 22 декабря