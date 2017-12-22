ФХР отправила макет формы олимпийской сборной России на согласование в МОК

Федерация хоккея России (ФХР) отправила в Международный олимпийский комитет (МОК) вариант формы, в которой российские хоккеисты должны выступить на Олимпиаде в Пхенчхане.
Форма уже разработана и была отправлена в МОК на согласование. Когда она будет согласована, мы об этом объявим, - цитирует ТАСС вице-президента ФХР Романа Ротенберга.
Напомним, МОК отстранил сборную России от выступления на Олимпийских играх 2018 года из-за нарушения антидопинговых правил. При этом чистые спортсмены получат допуск к Играм, список этих атлетов позднее будет сформирован МОК. Они будут выступать под олимпийским флагом, на их форме не должно быть российской символики.
rotkiv04
назад пришлют радужную, самая подходящая для этих под флагом капитуляции
14:53 22 декабря