ФХР отправила макет формы олимпийской сборной России на согласование в МОК

Федерация хоккея России (ФХР) отправила в Международный олимпийский комитет (МОК) вариант формы, в которой российские хоккеисты должны выступить на Олимпиаде в Пхенчхане.

Форма уже разработана и была отправлена в МОК на согласование. Когда она будет согласована, мы об этом объявим, - цитирует ТАСС вице-президента ФХР Романа Ротенберга.

Напомним, МОК отстранил сборную России от выступления на Олимпийских играх 2018 года из-за нарушения антидопинговых правил. При этом чистые спортсмены получат допуск к Играм, список этих атлетов позднее будет сформирован МОК. Они будут выступать под олимпийским флагом, на их форме не должно быть российской символики.