Доминик Граняк: "На бумаге россияне – фавориты Олимпиады, но на льду может произойти что угодно"

Защитник сборной Словакии Доминик Граняк отметил, что россияне являются фаворитами Олимпиады-2018. Однако при этом он добавил, что в матчах может произойти что угодно.

– На бумаге сборная России – самая сильная команда на турнире, а не только в матче с нами. По сравнению с российской командой у нас нет звезд: посмотрите, у вашей сборной что ни имя, то знаменитый хоккеист, – приводит "Р-Спорт" слова Граняка. – Но тем и интересен хоккей, что на льду может произойти что угодно. Мы можем провалиться, но и устроить сюрприз.

У нас новая команда, много молодых игроков. Даже ребята, которые никогда не играли на чемпионате мира, – парни со словацкой и чешской лиг. У нас новый тренерский штаб, мне очень понравилась подготовка, которую они организовали перед Олимпиадой. Самая важная задача для нас – концентрация на собственной игре. Если выйдем на лед как единая команда и будем сражаться друг за друга, у нас будет шанс.

Матч Словакия – Россия состоится сегодня и начнется в 15.10 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.

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