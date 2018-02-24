Богдан Киселевич: "Германия в финале - это не прикол, ничего смешного нет в их победе над Канадой"

Защитник сборной России Богдан Киселевич в преддверии финала Олимпиады против Германии отметил, что немцы играют дисциплинировано и мобильно. По его словам, на Играх другой уровень ответственности, поэтому сравнивать уровень Германии с командами КХЛ было бы неразумно.

– Необычный день, – сказал Киселевич. – Но готовимся в рабочем режиме. Первый финал Олимпиады, который я видел – в Нагано. Помню, грустный ходил. У нас ведь была такая шикарная команда...

Не знаю, чем занимаются немцы. Меня это мало интересует. Мы работаем в обычном режиме. Шансы равны – 50 на 50. Немцы играют дисциплинировано, мобильно, не позволяют делать много контратак. Нас ждет очень серьезная игра. Важно выполнить установку. На Олимпиаде уровень ответственности иной, поэтому неразумно сравнивать уровень Германии с командами КХЛ.

Мы же не могли повлиять на то, кто попадется в финале. Поэтому смысл об этом говорить? Вы смотрели тот полуфинал, как он складывался? Какой там прикол? Ничего смешного нет в победе Германии нет. (Дмитрий СИМОНОВ)

Финал Россия – Германия состоится 25 февраля, начало – в 7.10 по московскому времени. "СЭ" проведет его онлайн-трансляцию.