Артем Воронин: "Со сборной России можно было играть в тело, но просили грань не переходить"

Нападающий "Спартака" Артем Воронин отметил, что хоккеистов его команды попросили по возможности не вступать в силовые единоборства в контрольном матче со сборной России (1:2 ОТ). Кроме того, Воронин высказал предположение, что эта встреча прежде всего была полезна для игроков национальной команды

– Нас просили не лететь на них сломя голову. Играть в тело, действовать жестко было можно, но грань не переходить, – цитирует официальный сайт клуба Воронина. – Не было ощущения, что это была "двусторонка". Думаю, эта игра полезна в первую очередь для сборной. Это для них лучше, чем провести двустороннюю игру – контрольный матч против хорошей команды. Атмосфера была отличная.