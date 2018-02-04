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Артем Воронин: "Со сборной России можно было играть в тело, но просили грань не переходить"


Нападающий "Спартака" Артем Воронин отметил, что хоккеистов его команды попросили по возможности не вступать в силовые единоборства в контрольном матче со сборной России (1:2 ОТ). Кроме того, Воронин высказал предположение, что эта встреча прежде всего была полезна для игроков национальной команды

– Нас просили не лететь на них сломя голову. Играть в тело, действовать жестко было можно, но грань не переходить, – цитирует официальный сайт клуба Воронина. – Не было ощущения, что это была "двусторонка". Думаю, эта игра полезна в первую очередь для сборной. Это для них лучше, чем провести двустороннюю игру – контрольный матч против хорошей команды. Атмосфера была отличная.

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https://spartak.ru/news/artyem-voronin-v-silovoy-borbe-staralis-gran-ne-perekhodit/

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