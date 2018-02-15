Золото 16-летней выдержки. Ликование Савченко после триумфа на пятой Олимпиаде

Фигуристка Алена Савченко, завоевавшая золото Олимпиады-2018 вместе с Бруно Массо, после объявления оценок расплакалась от радости. В активе немецкой пары 235,90 балла. Отрыв от ставшего вторым китайского дуэта Суй Вэнцзин/Хань Цун составил 0,43 балла. Четвертое место в соревнованиях пар заняли россияне Евгения Тарасова и Владимир Морозов (224,93).

Для 34-летней Савченко это олимпийское золото стало первым, а Игры в Пхенчхане - пятыми в карьере. В Солт-Лейк-Сити-2002, выступая за Украину в паре со Станиславом Морозовым, она стала 15-й. С 2003 года она стала выступать за Германию в паре с Робином Шолковы. В Турине-2006 пара стала шестой, в Ванкувере-2010 и Сочи-2014 - третьей.

Тарасова и Морозов – четвертое место и слезы //

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