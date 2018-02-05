Татьяна Тарасова: "Могу отдать правую руку, что наши спортсмены чистые"

Знаменитый тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказалась по поводу ситуации с российскими спортсменами перед Олимпиадой в Пхенчхане.

- Что нас ждет на Олимпиаде? Не нужно торопить события, мы каждый день узнаем какие-то новости. Спорт - это такая вещь, где нужно все время преодолевать. Поэтому нужно без паники, так говорил мой великий отец. - заявила Тарасова. - Едем в Корею, чтобы следующие поколения спортсменов могли спокойно будет приехать на Игры, со своим флангом, со своим гимном, со своим знаменосцем, которого мы бы сами выбрали.

- Какие прогнозы?

- Я не занимаюсь прогнозами, тот, кто готов к борьбе, должен побеждать.

- Из плюсов - зато никто не будет вспоминать о медальном зачете, который нервировал на предыдущих Играх?

- А что вспоминать, когда мы всегда были первыми? Это пусть они вспоминают!

- Готовы к провокациям на соревнованиях?

- Если они будут, мы будем на них реагировать. Мы всегда были к ним готовы.

- Уверены, что все российские спортсмены, который оправились в Пхенчхан, "чистые"?

- Я вообще была уверена в этом еще до их снятия. За наших спортсменов могу поручиться, могу правую руку отдать на то, что они чистые. Ксюша Столбова и Ваня Букина у меня тоже чистые! (Алексей ШЕВЧЕНКО)