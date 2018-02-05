22:00 5 февраля | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Фигурное катание
Газета № 7556, 06.02.2018
Статья опубликована в газете под заголовком: «Татьяна Тарасова: "Уверена, что все наши спортсмены "чистые"»

Татьяна Тарасова: "Могу отдать правую руку, что наши спортсмены чистые"

Понедельник. Шереметьево. Татьяна ТАРАСОВА. Фото Дарья ИСАЕВА
Понедельник. Шереметьево. Татьяна ТАРАСОВА. Фото Дарья ИСАЕВА
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Знаменитый тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказалась по поводу ситуации с российскими спортсменами перед Олимпиадой в Пхенчхане. 
 
Понедельник. Шереметьево. Олег ЗНАРОК.Олег Знарок: "Понимаю, что нам не простят даже второго места"

- Что нас ждет на Олимпиаде? Не нужно торопить события, мы каждый день узнаем какие-то новости. Спорт - это такая вещь, где нужно все время преодолевать. Поэтому нужно без паники, так говорил мой великий отец. - заявила Тарасова. - Едем в Корею, чтобы следующие поколения спортсменов могли спокойно будет приехать на Игры, со своим флангом, со своим гимном, со своим знаменосцем, которого мы бы сами выбрали.

- Какие прогнозы?

- Я не занимаюсь прогнозами, тот, кто готов к борьбе, должен побеждать.

- Из плюсов - зато никто не будет вспоминать о медальном зачете, который нервировал на предыдущих Играх?

- А что вспоминать, когда мы всегда были первыми? Это пусть они вспоминают!

- Готовы к провокациям на соревнованиях?

- Если они будут, мы будем на них реагировать. Мы всегда были к ним готовы.

- Уверены, что все российские спортсмены, который оправились в Пхенчхан, "чистые"?

- Я вообще была уверена в этом еще до их снятия. За наших спортсменов могу поручиться, могу правую руку отдать на то, что они чистые. Ксюша Столбова и Ваня Букина у меня тоже чистые! (Алексей ШЕВЧЕНКО)

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Газета № 7556, 06.02.2018
Материалы сюжета: Олимпийский допуск России
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (14)
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ngil

...со своим флангом, со своим шлангом...

09:06

liti

КолобокКолобков ++++++++++++++++++ !

08:30

Висячка

А Мутко еще более чем ты уверен.

06:45

PLUT-IN

Умение врать в России давно уже стало такой же нормой как умение пить или воровать.

05:36

angena48

надо говорить СВОЮ руку, а то не понятно чью руку отдаёт

03:51

Santafe

Очередной заказной материал на СЭ... пора привыкнуть

01:03

Benpb_bl

КолобокКолобков, +1.

00:44

Бен Ричардс

Интересно, она и после Сочи отдала бы руку за то, что все наши спортсмены никогда ничего не употребляли? Сейчас бы уже привыкла жить с одной рукой.

00:07

Serenky25

Ну это ты зря бабуля руками разбрасываешься. Все кушают фарму. Нас просто за.опили на этом. Надо было Родченкова сразу аля улю. Недоработка получилась.

23:29 5 февраля

rusfed 2.0

заголовок вырван из контекста - она имела в виду только фигуристов

22:36 5 февраля

при счете 0:4 судья сломал игру

Не указано чью именно правую руку, Татьяна Анатольевна) Свою, я думаю, в текущей ситуации закладывать ой как стремно). Предлагаю-таки Виталика Леонтича.

22:33 5 февраля

КолобокКолобков

Да погоди ты с правой рукой...Что же вы за клоуны??? Вот и Димон сегодня назвал решение МОК аморальным. иди ты...Типа европейский суд оправдал наших олимпийцев- а тут такое...А что же было месяц назад, уважаемые? Европейский суд так же оправдал товарища Навального, но наш МОК в лице Панфиловой так же не допустил его до выборов...Ну 1 в 1 ситуация. Что же вы , когда надо орете, что европейский суд вам не указ, а теперь вдруг- " аморально не исполнять постановления европейского суда"...Когда уже кончится этот цирк в стране ?

22:23 5 февраля

Весёлый©

Татьяна "Лакшми и Шива" Тарасова.

22:19 5 февраля

Stiffupperlip

Кому нужна бабушкина рука ? Риска никакого . Ну разве что перстней напялит, кто и покусится .

22:17 5 февраля