Скотт Мойр: "Дали бы слабину, русские бы нас догнали"

Капитан сборной Канады в командном турнире фигуристов на Олимпиаде-2018 Скотт Мойр отметил, что его партнерам было важно сосредоточиться на своем катании. Он связывает это с конкуренцией со стороны россиян и американцев.

- Мы знали, какие у нас серьезные соперники, - цитирует "Р-Спорт" Мойра. - Если бы мы дали слабину, то русские или американцы нас догнали бы. Но я старался напоминать моей команде, как надо выжимать максимум.

После Сочи мы сделали определенные выводы, мы осознали, что на прошлой Олимпиаде к командному турниру мы подошли несерьезно. Как канадцы мы рождаемся на льду, поэтому для нас эта победа так же важна, как победа в керлинге или в хоккее.

У нас не было открытого диалога в Сочи, и это чувствовалось. На этот раз мы друг друга поддерживали. А Патрику Чану я за последние два дня надоел, я его столько раз обнимал. Он был очень зол на себя после короткой программы и откатал прекрасно в произвольной. Уверен, он хорошо выступит в личных соревнованиях.