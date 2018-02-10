Определились соперники Бобровой и Соловьева по командному турниру

Олимпийские чемпионы 2010 года Тесса Вирчу и Скотт Мойр выступят за сборную Канады в короткой программе в рамках командного турнира Олимпиады-2018. Италию представят Анна Каппеллини и Лука Ланотте, а США – Майя и Алекс Шибутани. Командный турнир на Олимпиаде-2018 пройдет 11 февраля.участвуют.

Напомним, за Россию выступят Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев, а французы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон участвовать не будут.