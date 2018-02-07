13:40 | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Фигурное катание

Нина Мозер: "Тарасова/Морозов и Забияко/Энберт готовы к Олимпиаде, но все решит психология"

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Тренер Нина Мозер отметила, что российские фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов, а также Наталья Забияко и Александр Энберт готовы к Олимпиаде-2018. При этом она добавила, что на турнире все решит психология.

– Готовность хорошая у наших всех пар, которые выступят на Олимпиаде. Женя с Володей и Наташа с Сашей провели хороший сбор в Фукуоке, но все на этом турнире решит психология, – приводит "Р-Спорт" слова Мозер.

Напомним, Тарасова/Морозов и Забияко/Энберт выступят на Играх в соревнованиях спортивных пар в статусе "олимпийских атлетов из России".

Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/winter2018_figure/20180207/1132135286.html

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Delavar-80

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