Нина Мозер: "Тарасова/Морозов и Забияко/Энберт готовы к Олимпиаде, но все решит психология"

Тренер Нина Мозер отметила, что российские фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов, а также Наталья Забияко и Александр Энберт готовы к Олимпиаде-2018. При этом она добавила, что на турнире все решит психология.

– Готовность хорошая у наших всех пар, которые выступят на Олимпиаде. Женя с Володей и Наташа с Сашей провели хороший сбор в Фукуоке, но все на этом турнире решит психология, – приводит "Р-Спорт" слова Мозер.

Напомним, Тарасова/Морозов и Забияко/Энберт выступят на Играх в соревнованиях спортивных пар в статусе "олимпийских атлетов из России".