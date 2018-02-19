Наталья Бестемьянова: "Бобровой и Соловьеву практически нереально бороться за медаль"

Олимпийская чемпионка 1988 года Наталья Бестемьянова, выступавшая в паре с Андреем Букиным, считает, что российские фигуристы Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев хорошо выступили в короткой программе на Играх-2018 в Пхенчхане. Они заняли шестое место, набрав в короткой программе 75,47 балла. На первой позиции располагаются канадцы Тесса Вирчу и Скотт Моир (83,67), вторую строчку занимают французы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон (81,93), тройку лучших замыкают американцы Мэдисон Хаббелл и Захари Донохью (77,75).

- Я понимаю надежды болельщиков, и об этом (медалях. - Прим. "СЭ") можно было бы говорить, окажись Катя и Дима пятыми и выступай они в последней разминке в произвольной программе, - цитирует ТАСС Бестемьянову. - Но добиться медали с шестой позиции и, как следствие, в предпоследней разминке крайне сложно, практически нереально. Я хотела бы отметить, что прокат у наших ребят был отличным для их уровня, но в танцах катание нужно улучшать от старта к старту - соперники очень прибавили.

Напомним, фигуристы представят свои произвольные программы 20 февраля. Начало выступлений спортсменов намечено на 4.00 по московскому времени.

Олимпийский календарь // Медальный зачет Олимпиады-2018