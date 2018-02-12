Медведев поздравил российских фигуристов с серебром командного турнира Олимпиады

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев поздравил сборную России по фигурному катанию с серебром в командном турнире Олимпиады-2018. Награду завоевали Михаил Коляда, Алина Загитова, Евгения Медведева, дуэты Екатерина Боброва/Дмитрий Соловьев, Наталья Забияко/Александр Энберт и Евгения Тарасова/Владимир Морозов.

"С первых дней соревнований ваши яркие выступления стали одним из главных спортивных событий. Миллионы болельщиков с волнением следили за вами, восхищались вашим мастерством. А главное – искренне желали вам одержать победу.

Благодаря высокому уровню подготовки, сплочённости, командному духу вы добились впечатляющего результата, в упорной борьбе завоевали олимпийское серебро", - говорится в поздравлении Медведева на официальном портале правительства РФ.

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