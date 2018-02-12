19:07 12 февраля | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Фигурное катание

Медведев поздравил российских фигуристов с серебром командного турнира Олимпиады

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Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев поздравил сборную России по фигурному катанию с серебром в командном турнире Олимпиады-2018. Награду завоевали Михаил Коляда, Алина Загитова, Евгения Медведева, дуэты Екатерина Боброва/Дмитрий Соловьев, Наталья Забияко/Александр Энберт и Евгения Тарасова/Владимир Морозов.

"С первых дней соревнований ваши яркие выступления стали одним из главных спортивных событий. Миллионы болельщиков с волнением следили за вами, восхищались вашим мастерством. А главное – искренне желали вам одержать победу.

Благодаря высокому уровню подготовки, сплочённости, командному духу вы добились впечатляющего результата, в упорной борьбе завоевали олимпийское серебро", - говорится в поздравлении Медведева на официальном портале правительства РФ.

12 февраля на Олимпиаде. Live! // 
Олимпийский календарь //Медальный зачет Олимпиады-2018

Дополнительная информация

http://government.ru/gov/persons/183/telegrams/31347/

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (6)
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Вы вкурсе что теперь что бы привести тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку.Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину.Тeперь жeнa тожe зaхoтeлa попpoбовать увидeв мой peзультат. Вот тот блог--- http://krati.co/blog

21:55 12 февраля

mobile_actor

Посмотрел олимпийский раздел канадской CBC: там только про спорт, и ничего про политику и политиков. Два мира – две состемы – два СМИ.

21:14 12 февраля

mobile_actor

Интересно, премьер-минист Канады или президент США поздравили своих? Это к вопросу о том, где спорт – политика.

20:44 12 февраля

skua

Это точно он писал текст или ему в пресс-службе написали ?

20:26 12 февраля

Ded vsegda odet

Приятного аппетита!

19:35 12 февраля

Доктор_Хряк

С новым годом )

19:29 12 февраля

Олимпиада Live!
Олимпиада Live!