Медведев поздравил российских фигуристов с серебром командного турнира Олимпиады

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев поздравил сборную России по фигурному катанию с серебром в командном турнире Олимпиады-2018. Награду завоевали Михаил Коляда, Алина Загитова, Евгения Медведева, дуэты Екатерина Боброва/Дмитрий Соловьев, Наталья Забияко/Александр Энберт и Евгения Тарасова/Владимир Морозов.
"С первых дней соревнований ваши яркие выступления стали одним из главных спортивных событий. Миллионы болельщиков с волнением следили за вами, восхищались вашим мастерством. А главное – искренне желали вам одержать победу.
Благодаря высокому уровню подготовки, сплочённости, командному духу вы добились впечатляющего результата, в упорной борьбе завоевали олимпийское серебро", - говорится в поздравлении Медведева на официальном портале правительства РФ.
12 февраля на Олимпиаде. Live! //
Олимпийский календарь //Медальный зачет Олимпиады-2018
Дополнительная информация
- Екатерина Боброва/Дмитрий Соловьев
- Евгения Медведева
- Михаил Коляда
- Евгения Тарасова/ Владимир Морозов
- Наталья Забияко/ Александр Энберт
- Алина Загитова
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Вы вкурсе что теперь что бы привести тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку.Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину.Тeперь жeнa тожe зaхoтeлa попpoбовать увидeв мой peзультат. Вот тот блог--- http://krati.co/blog
21:55 12 февраля
mobile_actor
Посмотрел олимпийский раздел канадской CBC: там только про спорт, и ничего про политику и политиков. Два мира – две состемы – два СМИ.
21:14 12 февраля
mobile_actor
Интересно, премьер-минист Канады или президент США поздравили своих? Это к вопросу о том, где спорт – политика.
20:44 12 февраля
skua
Это точно он писал текст или ему в пресс-службе написали ?
20:26 12 февраля
Ded vsegda odet
Приятного аппетита!
19:35 12 февраля
Доктор_Хряк
С новым годом )
19:29 12 февраля