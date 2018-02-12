Российский фигурист Михаил Коляда стал вторым в произвольной программе командного турнира Олимпиады-2018. За свой прокат он получил 173,57 балла. В общий зачет фигурист заработал 9 очков.
Первое место занял канадец Патрик Чан с результатом 179,75. Третьим стал Адам Риппон из США.
Фигурное катание
Пхенчхан (Корея)
XXIII Олимпийские зимние игры
Мужчины
Командный турнир
Мужчины
Произвольная программа
1. Патрик Чан (Канада) - 179,75
2. Михаил КОЛЯДА (Россия) - 173,57
3. Адам Риппон (США) - 172,98
4. Маттео Риццо (Италия) - 156.11
5. Кейдзи Танака (Япония) - 148,36
redgy
miker65, а если бы выиграл короткую, сейчас бы золото обмывали)
06:02
miker65
Молодец! Я прогнозировал победу нашего па́цана. Немного недотянул.
05:36
demetrio1977
Получилось так, что ошибка Коляды в короткой не оказалась главной. Даже если бы он стал 3м, то канадцы все равно были выше.
05:21
redgy
Норм, можно сказать исправился.. Второе упрочили, а с 6-ками сша видимо не реально в этом году бороться
04:54