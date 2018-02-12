Российский фигурист Михаил Коляда стал вторым в произвольной программе командного турнира Олимпиады-2018. За свой прокат он получил 173,57 балла. В общий зачет фигурист заработал 9 очков.

Первое место занял канадец Патрик Чан с результатом 179,75. Третьим стал Адам Риппон из США.

Фигурное катание

Пхенчхан (Корея)

XXIII Олимпийские зимние игры

Мужчины

Командный турнир

Мужчины

Произвольная программа

1. Патрик Чан (Канада) - 179,75

2. Михаил КОЛЯДА (Россия) - 173,57

3. Адам Риппон (США) - 172,98

4. Маттео Риццо (Италия) - 156.11

5. Кейдзи Танака (Япония) - 148,36

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