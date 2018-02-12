04:49 | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Фигурное катание

Коляда стал вторым в произвольной программе командного турнира Олимпиады-2018

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Российский фигурист Михаил Коляда стал вторым в произвольной программе командного турнира Олимпиады-2018. За свой прокат он получил 173,57 балла. В общий зачет фигурист заработал 9 очков.

Первое место занял канадец Патрик Чан с результатом 179,75. Третьим стал Адам Риппон из США.

Фигурное катание

Пхенчхан (Корея)

XXIII Олимпийские зимние игры

Мужчины

Командный турнир

Мужчины

Произвольная программа

1. Патрик Чан (Канада) - 179,75

2. Михаил КОЛЯДА (Россия) - 173,57

3. Адам Риппон (США) - 172,98

4. Маттео Риццо (Италия) - 156.11

5. Кейдзи Танака (Япония) - 148,36

Фигурное катание. Командный турнир. Live!

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КОММЕНТАРИИ (4)
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redgy

miker65, а если бы выиграл короткую, сейчас бы золото обмывали)

06:02

miker65

Молодец! Я прогнозировал победу нашего па&#769;цана. Немного недотянул.

05:36

demetrio1977

Получилось так, что ошибка Коляды в короткой не оказалась главной. Даже если бы он стал 3м, то канадцы все равно были выше.

05:21

redgy

Норм, можно сказать исправился.. Второе упрочили, а с 6-ками сша видимо не реально в этом году бороться

04:54

Олимпиада Live!
Олимпиада Live!