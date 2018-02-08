Коляда планирует исполнить самый сложный набор прыжков из всех участников короткой программы командного турнира

Как сообщается на официальном сайте Олимпийских игр в Пхенчхане, Михаил Коляда в короткой программе среди мужчин, открывающей командный турнир по фигурному катанию, планирует исполнить самый сложный и "дорогой" набор прыжков из всех участников. Четверной лутц, каскад из четверного и тройного тулупов и тройной аксель – таков предполагаемый прыжковый контент Коляды, с базовой стоимостью 36,7 балла.

У его главных оппонентов – американца Натана Чена – этот показатель равен 35,4 балла, у канадца Патрика Чана – 29,1 балла. (Екатерина БЕСПАЛОВА).

Напомним, соревнования среди мужчин в командном турнире стартуют в день открытия Олимпийских игр-2018 - 9 февраля.