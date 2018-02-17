Ханю получил 1000-е золото зимних Игр и стал первым за 66 лет фигуристом, защитившим олимпийский титул

Сегодня утром в Пхенчхане были разыграны 999-й, 1000-й и 1001-й золотые медали в истории Зимних Олимпийских игр. Чемпионом-юбиляром стал японец Юдзуру Ханю, победивший в соревнованиях фигуритов-одиночников. Соотечественника Сому Уно Ханю опередил почти на 11 баллов, испанца Хавьера Фернандеса – на 12 с половиной. Россияне Дмитрий Алиев и Михаил Коляда в розыгрыше тысячного золота не участвовали, довольствовавшись седьмым и восьмым местами.

Ханю стал первым с 1952 года фигуристом, сумевшим защитить олимпийский титул. В 1948 и 1952 годах американец Ричард Баттон стал лучшим на олимпийских играх в Санкт-Морице и Осло. До него по две Олимпиады подряд выиграли австриец Карл Шефер и швед Гиллис Графстрем (у него есть и третье золото, полученное на летних играх в Антверпене).

Для Японии эта победа стала первой в Пхенчхане и 11-й в истории Зимних игр. Самой титулованной командой остается наша сборная. Представители СССР, Объединенной команды и России поднимались на высшую ступень пьедестала 132 раза. Норвежцы выиграли 124 золота, американцы – 101.

Первое зимнее золото на Олимпиаде в Шамони в 1924 году выиграл американский конькобежец Чарльз Джотроу, оказавшийся быстрейшим на спринтерской дистанции 500 метров. (Кирилл БУРДАКОВ)

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