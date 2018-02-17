Ханю получил 1000-е золото зимних Игр и стал первым за 66 лет фигуристом, защитившим олимпийский титул

Сегодня утром в Пхенчхане были разыграны 999-й, 1000-й и 1001-й золотые медали в истории Зимних Олимпийских игр. Чемпионом-юбиляром стал японец Юдзуру Ханю, победивший в соревнованиях фигуритов-одиночников. Соотечественника Сому Уно Ханю опередил почти на 11 баллов, испанца Хавьера Фернандеса – на 12 с половиной. Россияне Дмитрий Алиев и Михаил Коляда в розыгрыше тысячного золота не участвовали, довольствовавшись седьмым и восьмым местами.
Ханю стал первым с 1952 года фигуристом, сумевшим защитить олимпийский титул. В 1948 и 1952 годах американец Ричард Баттон стал лучшим на олимпийских играх в Санкт-Морице и Осло. До него по две Олимпиады подряд выиграли австриец Карл Шефер и швед Гиллис Графстрем (у него есть и третье золото, полученное на летних играх в Антверпене).
Для Японии эта победа стала первой в Пхенчхане и 11-й в истории Зимних игр. Самой титулованной командой остается наша сборная. Представители СССР, Объединенной команды и России поднимались на высшую ступень пьедестала 132 раза. Норвежцы выиграли 124 золота, американцы – 101.
Первое зимнее золото на Олимпиаде в Шамони в 1924 году выиграл американский конькобежец Чарльз Джотроу, оказавшийся быстрейшим на спринтерской дистанции 500 метров. (Кирилл БУРДАКОВ)
inachipoch
Джерри. Без Тома.-------------------- Вооще-то, речь о мужском одиночном катании. А так и Роднина-Зайцев и Катя Витт и , наверное, кто-то ещё были двукратными подряд.
13:29 17 февраля
Джерри. Без Тома.
Вообще-то, Грищук и Платов тоже становились победителями Игр дважды подряд. И не так уж и давно.
13:19 17 февраля