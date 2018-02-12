Екатерина Боброва: "Горжусь командой. Каждый сделал все, что мог"

Фигуристка Екатерина Боброва призналась, что была счастлива исполнять обязанности капитана в командном турнире на Олимпиаде-2018. Спортсменка отметила, что она и все ее партнеры выложились по полной программе при завоевании серебра Игр в Пхенчхане.

Помимо Бобровой, которая выступает в паре с Дмитрием Соловьем, на льду в Корее в составе российской команды соревновались Михаил Коляда, Евгения Медведева, Алина Загитова, Евгения Тарасова, Владимир Морозов, а также Наталья Забияко и Александр Энберт.

- Действительно, я стояла и рыдала, - цитирует ТАСС Боброву. - Это серебро сродни для нас золоту, потому что все происходило не в совсем простой ситуации, и я счастлива быть капитаном такой прекрасной команды.

Я горжусь своей командой, потому что каждый сделал все, что мог. Мы все катались на максимуме, я стояла и осознавала это, поэтому меня пробрали эмоции, что мы сделали это.

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