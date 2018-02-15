Бруно Массо: "В финале атаковали как тигры"

Немецкий фигурист Бруно Массо отметил, что получил большое удовольствие от произвольной программы на Олимпиаде в Пхенчхане в паре с Аленой Савченко. После короткой программы пара была четвертой, а в итоге завоевала золото.

– Было очень трудно переварить тот факт, что эта ошибка случилась, и что из-за нее мы стали только четвертыми, – цитирует "Р-Спорт" Массо. – Мы много разговаривали с тренерами и сказали себе, что должны просто принять то, что случилось. Что будет другой день и другое катание. В финале атаковали программу как тигры, и, честно говоря, получили от проката большое удовольствие. Мы боролись.

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