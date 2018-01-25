Артур Дмитриев: "Столбова и Климов должны выступать на Олимпийских играх, их снятие – неправильное"

Тренер пары Кристина Астахова/Алексей Рогонов, которая поедет на Олимпиаду от России, Артур Дмитриев подчеркнул, что дисквалифицированный дуэт Ксения Столбова/Федор Климов заслуживали этого больше. Он добавил, что попадание его подопечных на Игры – стечение обстоятельств.

– Я за спорт, а спорт должен быть честным, – цитирует РИА "Новости" Дмитриева. – Я считаю, что Столбова и Климов должны выступать на Олимпийских играх. Это мое личное мнение как тренера. А то, что их сняли и мы едем – это стечение обстоятельств. Но я считаю, что это абсолютно неправильно.

Напомним, во вторник стало известно, что Международный олимпийский комитет (МОК) без объяснения причин не допустил до участия в Олимпиаде Столбову и Ивана Букина, выступающего в танцах.