22:32 25 января | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Фигурное катание

Артур Дмитриев: "Столбова и Климов должны выступать на Олимпийских играх, их снятие – неправильное"

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Тренер пары Кристина Астахова/Алексей Рогонов, которая поедет на Олимпиаду от России, Артур Дмитриев подчеркнул, что дисквалифицированный дуэт Ксения Столбова/Федор Климов заслуживали этого больше. Он добавил, что попадание его подопечных на Игры – стечение обстоятельств.

– Я за спорт, а спорт должен быть честным, – цитирует РИА "Новости" Дмитриева. – Я считаю, что Столбова и Климов должны выступать на Олимпийских играх. Это мое личное мнение как тренера. А то, что их сняли и мы едем – это стечение обстоятельств. Но я считаю, что это абсолютно неправильно.

Напомним, во вторник стало известно, что Международный олимпийский комитет (МОК) без объяснения причин не допустил до участия в Олимпиаде Столбову и Ивана Букина, выступающего в танцах.

Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/winter2018_figure/20180125/1131620093.html

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КОММЕНТАРИИ (1)
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ЛокоМотив

их снятие неправильное,а всех остальных и без гимна,и без флага,по твоему получается правильное,что ты несешь?ты бредишь

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