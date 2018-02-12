Алексей Ягудин: "У Медведевой больше опыта, чем у Загитовой, но случиться может всякое"

Олимпийский чемпион Алексей Ягудин, сравнивая Евгению Медведеву и Алину Загитову, не смог выделить фаворита одиночного женского турнира Олимпийских игр в Корее. В то же время специалист выделил опыт, который у 18-летней Медведевой выше, чем у 15-летней Загитовой.

- Медведева или Загитова? Не только они могут навязать борьбу друг другу, - сказал Ягудин. - У каждого спортсмена, который приезжает на Олимпиаду, есть шанс бороться и выигрывать. Был же пример на одних из прошлых Игр, когда австралийский шорт-трекист пробился в финал из-за завала на старте забега, а после и вовсе выиграл золото. Казалось бы, никто не него не ставил, но… Олимпиада - непредсказуемый турнир. На этом турнире волнение гораздо сильнее, чем на чемпионатах мира или Европы, которые проходят ежегодно.

Зачастую золото Олимпиады выигрывает тот, кто готов к этому психологически. Да, техническая часть важна, но психология играет огромную роль. И у Медведевой запас знаний и опыта выступлений на крупных международных турнирах значительно выше. Загитова, можно сказать, совсем недавно ворвалась в женскую элиту фигурного катания. Я возлагаю большие надежды на обеих этих прекрасных одиночниц. Желаю, чтобы они принесли нам несколько олимпийских медалей. (Андрей СИЗЯКИН)

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Медальный зачет Олимпиады-2018