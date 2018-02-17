Алексей Мишин: "Алиев и Коляда сделали, что могли"

Знаменитый российский тренер Алексей Мишин в интервью "СЭ" оценил выступление российских фигуристов-одиночников на Олимпиаде. Дмитрий Алиев занял седьмое место, Михаил Коляда - 8-е.

​– Верхушка мирового фигурного катания показала фантастическое катание. Это был потрясающий день, – подвел Мишин черту под олимпийским турниром мужчин-одиночников. – Натан Чен провалил короткую программу, но в произвольной выступил просто блестяще.

– А что скажете про россиян? Провал?

– Если говорить о наших ребятах – Алиеве и Коляде, – то 7-е и 8-е места – это результаты, которые ни в танцах, ни в парах, ни в женском одиночном катании звучать не будут. Но мальчики сделали, что могли.

– То есть это их потолок?

– Я не могу исключать, что у них есть будущее. Но при этом допускаю, что новый олимпийский цикл выведет на орбиту других юношей. И в этой конкуренции родится тот, кто сможет достойно выступить через четыре года в Китае. (Филипп ПАПЕНКОВ)

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