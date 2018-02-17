Виктория Моисеева: "Лимит поражений мы уже исчерпали"

Скип женской сборной России по керлингу Виктория Моисеева после поражения на Олимпиаде-2018 от США (6:7) отметила, что команда не должна задумываться над турнирной ситуацией. Россиянки потерпели третье поражение в четырех играх.

- Если меня будет тревожить турнирная ситуация, то мы выйдем на следующую игру и ничего не сделаем, а сейчас нужно выигрывать, - приводит "Р-Спорт" слова Моисеевой. - Если и раньше нужно было побеждать, то и сейчас тоже. В этом плане ничего не изменилось. К сожалению, мы уже исчерпали лимит поражений, которые мы могли допустить. Но от этого наша игра в плане отдачи не может поменяться, потому что мы всегда выкладываемся по максимуму.

Было много моментов, когда можно было дожать: были моменты, но мы ими не пользовались, да и соперники отвечали хорошо. Получалось так, что на наш хороший бросок они отвечали своим хорошим броском. Нам уже приходилось выходить из этой ситуации.