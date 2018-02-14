Владимир Брынзак: "С ветром в Пхенчхане не справляются многие"

Президент федерации биатлона Украины Владимир Брынзак посетовал на сложные погодные условия на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане. Как отметил функционер, стрельба на Играх – лотерея.

– В Пхенчхане в ближайшие дни обещают потепление, – цитирует sport.ua Брынзака. – Ветер будет прежним, но днем будет плюсовая температура, а во время старта минус один-два градуса. С ветром не справляются многие, не только украинские девушки. Тут по разным стрелковым коридорам – разная ветровая обстановка. К тому же он постоянно меняется. Например, во время стрельбы Виты Семеренко в спринте до второго выстрела ветер был слева направо, а после наоборот. Из-за этого и случился промах на стрельбе стоя. Это была, можно сказать, лотерея.

Не было той объективности в результатах, как при нормальных погодных условиях. Плюс мороз очень сильный. Показывает минус 11, а ощущается на все минус 30. Нам стоять, смотреть гонку было холодно, а как было бежать – я даже не представляю. Да, сборная Украины тренировались и в Казахстане при сильных морозах, но у каждой организм все равно приспосабливается по-разному.