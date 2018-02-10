18:05 10 февраля | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Биатлон

Вероника Виткова: "У меня уже была медаль Сочи в эстафете, теперь есть и личная награда"

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Чешка Вероника Виткова рада бронзовой медали в спринте на Олимпиаде в Пхенчхане. Победу одержала немка Лаура Дальмайер, отстрелявшая без промаха.

- Я счастлива, потому что это моя первая большая медаль, - цитирует Reuters Виткову. - У меня уже есть медаль Сочи, но в эстафете. Теперь у меня есть личная медаль. Я счастлива, моя мечта исполнилась. Но нужно стрелать лучше, чтобы догнать Лауру в следующей гонке.

На Играх в Сочи женская сборная Чехии финишировала четвертой, но получила бронзу после дисквалификации сборной России, ставшей второй.

Олимпиада-2018. 10 февраля. Россия завоевала первую медаль! // 
Олимпийский календарь // Медальный зачет Олимпиады-2018

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КОММЕНТАРИИ (2)
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FePaSe

Czechplayer Нагнетали, в основном, эти чешские "казлины", которые оскорбляли российских биатлонистов. А коукалова пусть "болт" своего мужа держит, как на фото, а не медали, кубки или цветы.

22:55 10 февраля

Czechplayer

Уважаемый СЭ, очередной холостой выстрел. Вероника говорит про серебро Сочи в смешанной эстафете. Так что не нужно нагнетать на пустом месте. Отличное достижение Витковой, браво! Даже без Коукаловой чехи в биатлоне регулярно в призах.

19:04 10 февраля

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