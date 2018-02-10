Вероника Виткова: "У меня уже была медаль Сочи в эстафете, теперь есть и личная награда"

Чешка Вероника Виткова рада бронзовой медали в спринте на Олимпиаде в Пхенчхане. Победу одержала немка Лаура Дальмайер, отстрелявшая без промаха.

- Я счастлива, потому что это моя первая большая медаль, - цитирует Reuters Виткову. - У меня уже есть медаль Сочи, но в эстафете. Теперь у меня есть личная медаль. Я счастлива, моя мечта исполнилась. Но нужно стрелать лучше, чтобы догнать Лауру в следующей гонке.

На Играх в Сочи женская сборная Чехии финишировала четвертой, но получила бронзу после дисквалификации сборной России, ставшей второй.

Олимпиада-2018. 10 февраля. Россия завоевала первую медаль! //

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