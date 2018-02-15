Тимофей Лапшин: "Надеюсь, "Спартак" сегодня победит. Но трудно дать прогноз"

Биатлонист сборной Кореи, болельщик московского "Спартака" Тимофей Лапшин выразил надежду на победу команды над "Атлетиком" в первом матче 1/16 финала Лиги Европы. При этом он не стал прогнозировать счет.

– Надеюсь, "Спартак" сегодня победит. Но трудно дать прогноз, когда не было официальных матчей. Были только товарищеские, а их, как помню, проиграли, две или три, – отметил Лапшин. – Счет матча так что не назову. Буду ли смотреть? Возможно. Я тут плохо засыпаю, матч в 3 ночи – может и погляжу. (Дмитрий СИМОНОВ)

Матч "Спартак" - "Атлетик" состоится сегодня, 15 февраля, начало - в 21.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию поединка.