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Тимофей Лапшин: "Надеюсь, "Спартак" сегодня победит. Но трудно дать прогноз"

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Биатлонист сборной Кореи, болельщик московского "Спартака"  Тимофей Лапшин выразил надежду на победу команды над "Атлетиком" в первом матче 1/16 финала Лиги Европы. При этом он не стал прогнозировать счет.

– Надеюсь, "Спартак" сегодня победит. Но трудно дать прогноз, когда не было официальных матчей. Были только товарищеские, а их, как помню, проиграли, две или три, – отметил Лапшин. – Счет матча так что не назову. Буду ли смотреть? Возможно. Я тут плохо засыпаю, матч в 3 ночи – может и погляжу. (Дмитрий СИМОНОВ)

Матч "Спартак" - "Атлетик" состоится сегодня, 15 февраля, начало - в 21.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию поединка.

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Материалы сюжета: Лига Европы-2017/18. 1/16 финала
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КОММЕНТАРИИ (2)
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McNutter

с Ливерпулем уже видели

16:14

баламошка

Видели, немытые?! Даже Корея болеет за Спартак! А у вас только Ленобласть, и то не вся. Половина прячет красно-белые шарфики в сейфах, сундуках и бабушкиных комодах, чтоб из Газпрома не выгнали.

15:44

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